Sheinbaum habla sobre su reunión con Joe Biden en el G20

Tras su regreso de Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablo sobre su experiencia al estar en la Cumbre de Líderes del G20, destacando la reunión que tuvo con Joe Biden, donde se habló de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

En su rueda de prensa matutina, Sheinbaum hablo sobre sus reuniones con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde destaco su pedido de información a Biden sobre la captura del MZ.

"Al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura. Me escuchó, no obtuve una respuesta directa pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar", reveló.

Por otra parte, cuestionada sobre la posibilidad de que México envíe una segunda petición de información de manera formal, señaló que "se verá en su momento".

"El presidente López Obrador envió un comunicado al presidente Biden que no tuvo una respuesta directa. Me parece que sí es algo que estamos demandando públicamente, pues es importante que también cuando estás en una reunión bilateral se mencione", expresó.

El caso del MZ sigue envuelto en misterio, pues después de que la FGR denunció que la versión presentada por el estado de Sinaloa estaba manipulada, se puso en tela de duda la veracidad del gobierno de Rubén Mocha Moya, gobernador morenista con fuertes conexiones con el expresidente Obrador.