Sheinbaum minimiza atentados en Guanajuato

Desde su conferencia matutina desde el estado de Baja California Sur, la presidenta, Claudia Sheinbaum, desestimo los autos bomba que detonaron en dos ciudades en el estado de Guanajuato, negando que se trate de terrorismo.

La mandataria señaló que las dos explosiones, que dejaron 3 heridos en el estado, no pueden ser clasificadas como terrorismo, apelando que la definición de terrorismo, la cual según el estado, no corresponde a los sucesos ocurridos el día de ayer.

VIDEOS: ¡NARCOTERRORISMO! Sicarios explotan CARRO-BOMBA frente a las instalaciones de Seguridad Pública en Acámbaro, Guanajuato, hay 3 heridos una de ellos grave, llamele el gobierno como le llame, es NARCOTERRORISMO https://t.co/n2dMHvumss pic.twitter.com/a4w8jEYEr3 — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) October 24, 2024

"Si, no tiene, no se puede catalogar como terrorismo, hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos que quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos, y ahí discutimos el tema del terrorismo, no es que no lo queramos plantear hoy, pero hoy estamos aquí para el tema de la vivienda", dijo en su conferencia mañanera desde Baja California Sur.

Así mismo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señalo que estas detonaciones son por disputas entre los grupos criminales del CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Harfuch señaló que estas explosiones no pueden ser calificadas como terrorismo por ser un enfrentamiento entre grupos criminales, esto a pesar de que las explosiones se dieron en lugares públicos.

Este pasado jueves dos autos detonaron en el estado de Guanajuato, siendo los objetivos el centro histórico y una estación de policía, en este último 3 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Lo señalado por el estado sobre no señalar que los actos en Guanajuato son terrorismo no son enteramente ciertos, pues en el estado de Coahuila 28 personas fueron condenadas por este crimen tras los atentados en Villa Unión en el 2019.

En este caso de terrorismo, la justicia del estado condenó a 28 personas a 113 años de prisión y a otros 19 involucrados a 137 años de cárcel. Coahuila es el estado con más procesados por el crimen de terrorismo.