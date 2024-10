Sheinbaum niega guerra civil en Chiapas; Desestima denuncias de indígenas

En su conferencia matutina de hoy, la presiente Claudia Sheinbaum negó que exista una guerra civil en el estado de Chiapas, esto después de que organizaciones indigenistas señalaran que criminales amenazan a indígenas para salir de sus poblados.

La mandataria fue cuestionada por las denuncias de desplazamientos forzados en el estado de Chiapas contra comunidades indígenas.

ATRAE #FGR caso del padre Marcelo@Claudiashein informó que la @FGRMexico ya se encarga de la investigación del asesinato del párroco #MarceloPérezPérez quien fue ejecutado en #SCLC. Negó que se desarrolle una guerra civil en Chiapas por la presencia de grupos criminales pic.twitter.com/KCLfUjkn8D — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 22, 2024

"no, no, no lo creo"..."con base en la información que tenemos, es importante trabajar para que no hayan desplazamientos, pacificar la zona, y evitar extorsiones y delitos que se están presentando en el estado", dijo la mandataria.

Además, la mandataria toco el tema del asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, afirmando que se mantiene en comunicación con el próximo gobernador morenista, Eduardo Ramírez Aguilar, para evitar un nuevo caso similar.

Marcelo Pérez, quien además de ser sacerdote era un activista, ya había denunciado a través de los años sobre una guerra en el estado, coincidiendo con el EZLN, quienes también advirtieron lo mismo al entonces presidente López Obrador.

Grupos indigenistas, activistas y el EZLN, han denunciado que grupos criminales han incursionado dentro del estado de Chiapas, amenazando a indígenas para abandonar sus tierras.

Anteriormente, el EZLN señalo que analiza reactivar sus fuerzas armadas para combatir los criminales, quienes llegan a quemas casas, animales y cosechas de los indígenas, incluso han llegado a violar a mujeres de las sierras.