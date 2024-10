Sheinbaum niega investigación contra gobernador de Sinaloa

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no está investigando al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, esto tras una investigación de la revista Proceso.

"No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha", dejó en claro este mañana en la mañanera de Palacio Nacional.

Por oro lado, el propio gobernador negó ser investigado, negando ser un criminal.

"Nadie me investiga, porque no soy un delincuente. Sí, se me complican las cosas, pero tengo que luchar contra ello. No tengo ningún temor. Yo me formé para servirle a la sociedad", declaró el mandatario estatal en su conferencia semanal.

Según un reportaje de la revista Proceso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sigue de cerca al gobernador del estado por sus nexos con Ismael ´El Mayo´ Zambada, según se afirma, esto fue ordenado por el presidente Obrador antes de su salida.

Antes de darse a conocer esta información, el Mayo Zambada señalo por medio de una carta que este planeaba reunirse con el gobernador del estado, pero este fue capturado y enviado a Estados Unuidos.