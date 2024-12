Sheinbaum niega que criminales recluten a estudiantes de química

En la conferencia matutina del día de hoy, la presidente Sheinbaum habló sobre una reciente nota del The New York Times, donde se señala que el Cartel de Sinaloa, está reclutando a jóvenes estudiantes de química para la creación de drogas sintéticas.

Ahora, la mandataria aseguró que no existe ningún reporte de su gabinete sobre el reclutamiento de estudiantes de ingeniería química. Asimismo, afirmó que este reportaje haciendo alusión a la serie Breaking Bad, de manera sutil, señalando que el reportaje no es real.

"Hoy pregunté en el Gabinete (de Seguridad) y no hay información sobre esto", enfatizó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

"Hay una serie pero que ocurre en Nuevo México, una serie muy conocida que recibió muchos premios de un profesor de química en EE.UU., que hace apología de esto. Vi algunos capítulos no la vi completa, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, que no se metan a eso", puntualizó.

The New York Times apuntó que desde hace cuatro años, el Cártel de Sinaloa contrata estudiantes y profesores para hacer más fuerte el fentanilo que fabrica en sus laboratorios clandestinos.