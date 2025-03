Sheinbaum niega trato secreto con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum hablo sobre la reciente llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, negando que para la suspensión de los aranceles, se haya llegado a un acuerdo secreto entre ambas naciones.

Sheinbaum negó las versiones sobre un acuerdo secreto entre ambas naciones para poder suspender estos aranceles. Asimismo, señalo que el fin de la llamada también era responsabilidad llegar a la paz en la región.

"Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.





"Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia".

Cuestionada sobre si Estados Unidos es un socio confiable, luego de los amagos de Trump respecto a los aranceles, la mandataria evadió la respuesta y exaltó el acuerdo conseguido, el cual, dijo, fue "muy respetuoso".