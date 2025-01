Sheinbaum no asistirá a reuniones de la Celac

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta no se reunirá con los otros mandatario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) esto tras el llamado a una reunión de emergencia por el tema de la deportación de migrantes desde Estados Unidos.

La mandataria señaló que será el canciller Juan Ramón de la Fuente quien asistirá a las reuniones de la Celac.

"Me voy a reunir al rato con el canciller (Juan Ramón de la Fuente), me va a explicar las conversaciones que se tuvieron ayer para ver lo de la reunión, personalmente no asistiría, asistiría el canciller, y vamos a ver si se realiza, están en esa definición", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La mandataria no dio a conocer porque no asistirá a este tipo de convocatorias.