Sheinbaum no pide prohibir los narcocorridos

A lo largo de este mes, se reavivó el debate publicó alrededor de los narcocorridos, esto después de que la agrupación, Los alegres del barranco, mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes en una presentación en Jalisco.

Ante esto, diversos niveles del gobierno han presentado propuestas de multas, cárcel y hasta prohibición de los corridos en varios lugares del país, destacando el caso de Michoacán, donde está música ya se ha prohibido.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum hablo sobre el caso, afirmado que no apoya la idea de prohibir esta música, pero espera que esta sea ignorada por las siguientes generaciones.

"Yo no soy partidaria de las prohibiciones, en este caso, hay otros que me parecen que son importantes como el caso de los dulces en las escuelas que ahora no se permite porque es un tema de salud pública, en este caso, esta forma de establecer letras en la música es un fenómeno que ocurre", sostuvo.

"Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación, y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se, claro que se llega a extremos que son delitos como ocurrió en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno", dijo.

Los corridos bélicos son un subgénero del regional mexicano que se caracteriza por abordar temas como el narcotráfico, el dinero, las armas, el desamor y el amor, en donde algunos consideran se hace apología a la violencia.