Sheinbaum no restablecerá relaciones con Ecuador

Recientemente, se dieron las elecciones presidenciales de Ecuador, donde el actual mandatario, Daniel Noboa, ganó con amplia ventaja ante su opositora de izquierda, Luisa González, sin embargo, Sheinbaum se niega a retomar las relaciones con el país sudamericano.

La presidenta Claudia Sheinbaum señalo que a pesar de ser elegido en elecciones limpias y monitoreadas por grupos internacionales, no restablecerá las relaciones diplomáticas con Ecuador, tas la entrada a la embajada de México en Ecuador.

Mientras Daniel Noboa sea presidente de Ecuador, México no tendrá relaciones diplomática con ese país pues Noboa es el responsable de la intervención en la embajada: presidenta Claudia Sheinbaum, quien ponde en duda el triunfo del presidente ecuatoriano. pic.twitter.com/TBoQ0EeTxb — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) April 16, 2025

Asimismo, la mandataria puso en duda el resultado de las elecciones. Cabe recordar que a pesar de la doctrina estrada, defendida por el expresidente Obrador, el gobierno federal mostró su apoyo a Luisa González.

"Nosotros no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras (Daniel) Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México a nuestra soberanía", dijo.

"Las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar porque él es el responsable de la invasión a nuestra Embajada. Además fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA", apuntó.

Las autoridades de Ecuador ingresaron a la embajada de México en Quito para la captura de Jorge Glas, acusado del desvío de millones de dólares y de participar en el Caso Odebrecht, Este buscaba llegar a México en calidad de refugiado.

Cabe recordar que México alberga la mayor cantidad de políticos ecuatorianos que son acusados de participar en el Caso Odebrecht, todos parte del mandatado de Rafael Correa, todos en calidad de refugiados.