Sheinbaum pondrá a encuesta continuar Las Mañaneras

En la conferencia de prensa que encabeza desde su casa de transición, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abordó el tema de la comunicación que mantendrá durante su sexenio.

Sheinbaum hará encuesta para saber si sigue con las 'mañaneras' como AMLO



"Mandamos a hacer una encuesta y una revisión de qué opina la población de las mañaneras. Me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas," mencionó. pic.twitter.com/NsCRMTwCvs — JUCA Noticias (@JucaNoticias) July 24, 2024

En ese sentido, si bien no negó la posibilidad de realizarlas, aseguró que llevará a cabo una encuesta para conocer la percepción de la gente en torno a las mañaneras y tomar una decisión.

"Vamos a hacer una encuesta y una revisión de qué opina la población de las mañaneras. Me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas. Entonces dije ´vamos a hacer un poquito más´. Entonces ¿qué se opina?, ¿por qué les gusta?, en caso de que les guste ¿por qué no les gustan?, en caso de que no les gusten y si les gustaría que cambiara de horario", declaró en el espacio.

Aunque no ha definido el horario o el formato, la virtual presidenta electa ha declarado su intención de mantener comunicación diaria con los medios de comunicación y la ciudadanía.

Dicha dinámica implicará continuar con la ejercida por Andrés Manuel López Obrador.