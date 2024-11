Sheinbaum recuerda a Monreal que debe de seguir la austeridad republicana

Recientemente, los diputados de Morena, Ricardo Monreal y Pedro Haces, fueron captados usando un helicóptero para poder llegar y partir del Senado de la República, algo que Monreal justifico afirmando que necesitaba llegar a tiempo a sus sesiones.

Ante esto, la presidenta Sheinbaum opinó sobre el caso, afirmando que todos los integrantes del partido oficialista deben de ser un ejemplo para la sociedad.

"Es una decisión de él. Siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo", dijo.

"A veces, también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo", dijo.

La mandataria mexicana dejó en claro que debe ser Monreal Ávila, quien es el coordinador de los diputados morenistas, quien debe dar explicaciones por este hecho.

Sobre el uso del diputado de Morena Ricardo Monreal de un helicóptero privado, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dice que los servidores deben ser un ejemplo a la sociedad y "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre". pic.twitter.com/pVe9ou8IXW — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 15, 2024

Además de Ricardo Monreal, otros miembros de Morena no se han limitado al presumir su riqueza, como fue el caso de la diputada local de Guerrero, Citlali Téllez, quien se paseó a toda velocidad en un Cybertruck de Tesla de más de 2 millones de pesos.