Sheinbaum responde a comentarios machistas de Rafael Inclán

Este pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en tomar el poder en México, pero parte del festejo se vio empañado por los comentarios del actor Rafael Inclán, quien señalo que México estaría gobernado por una «ama de casa».

Ahora, la presidenta respondió a los comentarios machistas del actor, lamentando sus comentarios en su contra tan solo por ser mujer.

"Ésta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos lo que tenemos que hacer es parte de una cultura machista y es algo que así como vamos a seguir hablando e la discriminación y situación socia, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar del país.

"Lo me parece más lamentable es que se use la palabra ama de casa como algo peyorativo, no. yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo, todas la amas de casa, las mujeres esposas que se dedican al hogar merecen absolutamente todo nuestro respeto, realizan un trabajo que nadie reconoce", dijo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la presidenta de México, uniéndose a otras mujeres que también lograron esta tremenda hazaña, como lo fue Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff de Brasil y Dina Baluarte en Perú.