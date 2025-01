Sheinbaum vuelve a desestimar investigación del NYT

En la conferencia matutina del día de hoy, la presidenta Sheinbaum cargo de nueva cuanta en contra de un reciente reportaje del NYT, donde se logró entrevistar a cocineros de fentanilo del Cartel de Sinaloa.

Recientemente, en una investigación de dos partes, el medio americano presento como opera un laboratorio clandestino de drogas del Cartel de Sinaloa dentro del propio estado.

Tras la publicación de este reportaje, el gobierno de México ha desestimado la investigación, asegurando que las fotografías son un montaje.

"Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República pues investigan y detienen donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal, en particular se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas", comenzó en su intervención.

"Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero relacionado con temas de fabricación, producción de drogas; estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es credible".

Desde la presidencia de López Obrador, el estado se ha empeñado en negar la existencia de laboratorio de fentanilo dentro de México, algo que tanto el gobierno de Estados Unidos y China, aseguran que existe.