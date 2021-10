"Si es responsable, que sea castigado"; AMLO sobre su hermano

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si su hermano Pío López Obrador es responsable de lo que se le acusa, debe ser castigado.

El jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para concluir la investigación contra Pío López por presuntos delitos electorales.

"Yo no protejo a nadie. Llegué aquí para encabezar una transformación, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado", dijo en la ´mañanera´.

Luego de que el TEPJF aprobó que el @INEMexico continúe la investigación contra Pío López Obrador, el presidente comentó que "si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia". pic.twitter.com/2ILFgslQJO — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 7, 2021

En ese sentido, descartó establecer relaciones de complicidad con miembros de su familia. Por mayoría de votos, las y los magistrados de la Sala Superior estimaron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si López Obrador es o no merecedor de sanción.

La resolución está relacionada con el video que se difundió en agosto de 2020 (pero grabado el 16 de junio de 2015) en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez.