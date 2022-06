Sicario que asesinó jesuitas pidió confesarse con sacerdote sobreviviente

El padre jesuita Javier Ávila, sacerdote jesuita que sobrevivió al ataque de un hombre armado, el cual, asesinó a sus compañero, afirmó que el perpetrador pidió confesión ante el y pidió perdón por sus acciones.

"El interrogante del mismo sacerdote que queda con vida es ´¿por qué a mi no me mató?´. Ayer me hizo la narración, él estaba en medio de los dos sacerdotes cuando el delincuente, con el arma en la mano, mata a un sacerdote, luego al superior jesuita, a él también lo mata. Él (Jesús Reyes) se queda en medio y él dice: ´Yo sigo. No sé por qué no me mató'. Se quedó en medio desconcertado. (El sicario) se puso a platicar con él, incluso me dice que se arrodilló y le pidió perdón, le pidió confesión", contó Ávila en Radio Fórmula.

La confesión del asesino se dio junto en el lugar de los hechos y la confesión llegó a durar una hora, el sacerdote jesuita señaló que pidió que no se llevara los cuerpos de sus compañeros, pero un grupo de sicario llegó para llevarlos.

José Noriel Portillo, alias ´El Chueco´, es el principal sospechoso del homicidio de los sacerdotes jesuitas y un civil. Desde hace al menos una década, ´El Chueco´, líder de ´Los Salazares´ en el municipio de Urique, se adueñó de la vida y acciones de los pobladores de esa región de la Sierra Tarahumara.