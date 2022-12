Siguen las estafas con los boletos ahora en Bad Bunny Monterrey

Monterrey. – Decenas de fanáticos regios del cantante puertorriqueño, Bad Bunny fueron estafados y no pudieron acceder este sábado al Estadio BBVA al concierto del conejo malo debido a que sus boletos estaban clonados.

Hasta el momento se han registrado 60 boletos clonados.

Un afectado reportó que su boleto fue clonado y él lo adquirió directamente desde Superboletos.

Otro afectado llamado Roberto mencionó para ABC Noticias que él y su pareja compraron el boleto con una revendedora, y al momento de querer acceder al concierto sus boletos no pasaban, no marcan nada, ni boleto inválido.

"No podemos acceso al concierto, lamentablemente nuestros boletos al parecer no pasan, no marca absolutamente nada, nada nada, no marca ni boleto inválido ni nada, sólo lo colocan y no pasa nada ", relató Roberto.

"Ya tenemos dos meses que compramos los boletos, se los compramos a una revendedora y pues ella nos dijo que eran cortesías, pero hasta hoy, hoy que ya empezó la gente a no pasar, nos dijo que eran cortesías y que las habían desactivado y ya no nos contestó, le pedimos el rembolso hoy y ya no nos contestó", explicó la pareja de Roberto.

Ya se habían presentado casos de personas estafadas en los recientes conciertos de Harry Styles y de Daddy Yankee en Monterrey.

Cabe de recordar que el pasado 23 de noviembre, la organización del evento de Bad Bunny advirtió mediante redes sociales que se estaba realizando venta de boletos falsos en forma de gafetes, boletos en zonas especiales y meet & greet, presuntamente para conocer a Bad Bunny en el Estadio BBVA el 3 y 4 de diciembre, los cuales no existen para el evento.

Incluso un influencer regio denunció que el fraude que sufrió por parte de la misma empresa encargada de la venta de entradas llamada FunTicket, esto debido a que vendió los mismos boletos a varias personas y a los afectados sólo se les dijo que estaban clonados y que no podían acceder.

Ante los casos de fraude, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, implementó alrededor de 10 módulos de denuncia dentro de las instalaciones del estadio, para que las personas afectadas pudieran levantar de inmediato la denuncia por fraude.

Los fans de los cantantes de talla internacional que recientemente se han presentado en Monterrey han denunciado ser víctimas de fraude, tras comprar boletos inválidos.

Las autoridades insisten en que, en caso de no encontrar los boletos en las taquillas oficiales, eviten adquirirlos por otro medio, ya que no hay garantías.