Simpatizantes de AMLO van al NYT y protestan afuera de las oficinas

Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron frente a la sede de The New York Times para expresar su apoyo al Mandatario federal y su repudio a ese medio estadounidense, al que tacharon de "intervencionista".

Con pancartas que decían: "No estás solo"; "New York Times fake news"; "AMLO no es narcopresidente", así como con banderas de México, decenas de personas se reunieron en la octava avenida de Nueva York, en Manhattan, donde coreaban lemas como: "¡Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando!".

¡Esto no va a parar! ¡Seguimos con la Cuarta Transformación!; ¡Nadie parará lo que el presidente comenzó!; ¡Mañana Ciro [Gómez Leyva] va a decir que somos 20, 20 son los que juntan ustedes!", exclamó uno de los manifestantes.

¿Cómo empezó el caso AMLO con NYT?

La situación comenzó desde una mañanera en la que el teléfono de una reportera del NYT quedó expuesto, por lo que el presidente recomendó que cambiara de número. Sin embargo, en respuesta filtraron los celulares del hijo de AMLO, José Ramón Beltrán, su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, entre otro.

Los seguidores del mandatario definen el reportaje y cuestionario que el NYT envió al mandatario como "intervencionista" debido a que habla de la investigación que la DEA tiene sobre el presunto uso de dinero del Cártel de Sinaloa en una campaña presidencial.