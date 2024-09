Sinaloa registra 58 homicidios en septiembre

Las palabras no alcanzan para esconder lo inocultable



En Sinaloa, más de 50 homicidios en solo 10 días... 11 en las últimas 24 horas



La violencia no desaparece ni puede disfrazarse con saliva



El gobierno está rebasado. Las autoridades no los son



Sinaloa, a su suerte... ah, y... pic.twitter.com/Nw3R3AtKmr