Suspenden la cuenta de Twitter de Vicente Fox tras insultos machistas

Después de una gran polémica en torno al expresidente de México, Vicente Fox, la red social Twitter, ahora conocido como "X" a decidió borrar la cuenta del exmandatario, algo que a sido celebrado por los internautas.

Se eliminó la cuenta en X del expresidente Vicente Fox Quesada (@vicentefoxque) pic.twitter.com/yaHoan5QDS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 28, 2023

La eliminación de la cuenta del expresidente se dio después de que este insulto a Mariana Rodríguez, esposa del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, al llamarla una "dama de compañia".

Debido a esto, la propia Mariana Rodríguez se lanzó en contra de Vicente Fox, defendiendo su posición como mujer y no como un "accesorio".

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar".

Esta postura fue apoyada por la propia candidata por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, quien pido no ser vinculada con el expresidente.