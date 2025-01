"Svarch: 'Para hacer fentanilo se necesita un laboratorio, no una cocina'"

El gobierno de México rechazó la afirmación de The New York Times en su reportaje "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", en el que se describe la producción del fentanilo en una cocina doméstica. El gobierno calificó el artículo y las imágenes como científicamente incorrectas. En la primera conferencia mañanera de 2025, Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que para producir fentanilo se necesita un laboratorio especializado, con condiciones controladas, equipos de protección y sistemas de ventilación adecuados, no un espacio doméstico. Además, subrayó que no existe evidencia científica de un fenómeno llamado "tolerancia letal a la toxicidad".