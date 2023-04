Todo fue falso por parte de la Fiscalía de NL: Papá de Debanhi

Monterrey. – A un año del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en un motel de Escobedo, Nuevo León, su padre, Mario Escobar, volvió a criticar los trabajos hechos por parte de la Fiscalía de Nuevo León, a quien acusó de brindar información falsa en torno a las investigaciones emprendidas respecto a este caso.

"No vimos garantías con la fiscalía local, tuvimos que hacer este traslado a la Fiscalía General de la República, por eso estamos aquí después de 365 días, todo fue falso por parte de la fiscalía local", señaló en contacto con los medios de comunicación.

Escobar, que encabeza una nueva movilización desde las afueras de Palacio de Gobierno, dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de haber olvidado el caso Debanhi a raíz de la salida del entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía.

"(Estoy) Desilusionado, cuando estaba Ricardo Mejía de perdido cada 15 días salía la una nota del feminicidio, AMLO, en mayo, en la séptima zona militar nos dio su palabra, me miró a los ojos y me dijo ´esto se va a resolver, lo voy a sacar antes de que me vaya´", declaró Mario Escobar.

El 8 de abril de 2022, Debanhi Escobar salió a una fiesta en compañía de sus amigas en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

La joven estuvo en acompañada de sus conocidas hasta la madrugada del 9 de abril, cuando descendió de un automóvil sobre la Carretera a Laredo, a unos metros del motel Nueva Castilla.

Debanhi no regresó a su casa, su familia se preocupó y reportó su desaparición a la Fiscalía de Nuevo León, cuyos elementos no encontraron rastro alguno de lo que había sucedido con la también estudiante, quien sería hallada muerta el 21 de abril dentro de una cisterna ubicada dentro del complejo habitacional.