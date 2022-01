Toma de casetas se ha reducido: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la toma de casetas de cobro en autopistas es cosa del pasado; "ya no prevalece este problema que heredamos" asegura AMLO durante la conferencia Mañanera de este miércoles.

AMLO encabeza su conferencia Mañanera desde Palacio Nacional, en donde destacó el avance que ha tenido México en materia de combate a la corrupción, al asegurar que al problema de la toma de casetas ha desaparecido, "ya que ahora eso no sucede".

Pese a su tajante comentario, AMLO tuvo que reconocer que en la Autopista del Sol (que comunica la Ciudad de México con Acapulco) persiste la toma de casetas de cobro.

Dijo que el ha combatido la corrupción "de arriba hacia abajo", lo que ha permitido que "ahora no, No puedes, no debes de dedicarte a actividades ilícitas porque el gobierno ya no permite y no tolera la corrupción"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se ha avanzado respecto, pues dijo que estos actos se han reducido, lo que ha generado ahorros de miles de millones de pesos.