Tormenta solar provoca auroras boreales en Nuevo León: un espectáculo único

La noche de ayer, el cielo de Nuevo León se transformó en un espectáculo de luces gracias a una tormenta solar que provocó la aparición de auroras boreales, un fenómeno poco habitual en esta región del país.

Diversos medios y agrupaciones dedicadas a la observación astronómica reportaron que en el firmamento se pudieron distinguir tonalidades rojizas, verdosas, azuladas e incluso oscuras, producto de la interacción entre partículas solares y el campo magnético terrestre.

De acuerdo con la Sociedad Astronómica de Nuevo León, el mejor punto para apreciar este fenómeno fue la carretera a Icamole, donde el cielo despejado permitió observar la luminiscencia en todo su esplendor.

Las auroras boreales, explican los especialistas, se generan cuando una tormenta solar impacta el campo magnético de la Tierra, provocando alteraciones que producen estas luces en zonas donde normalmente no se ven.

La Asociación Astronómica de Nuevo León señaló que la actividad solar había sido monitoreada durante días previos y que las predicciones permiten apenas unas horas de anticipación para poder observar el fenómeno en lugares oscuros y despejados con buena vista hacia el norte.