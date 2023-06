Trabajadores del call center de Zapopan habrían sido ultimados por el CJNG por renunciar

Este pasado 3 de Junio, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que autoridades de los Estados Unidos están investigando, junto a los peritos estatales, la muerte de 8 trabajadores de un call center ubicado en Zapopan.

Hasta el momento la la Fiscalía General del Estado no a dado las razones del asesinato de los trabajadores, un fuente anónima reveló a The Associated Press, que la muerte de estas personas se dio porque estos querían renunciar y sicarios del CJNG, los asesinaron.

La misma fuente aseguró que el caso de estos 8 trabajadores no es el primero, pues las autoridades americanas señalan que el CJGN controla una cadena de call center en el estado para poder estafar a ciudadanos americanos.

La fuente señala que el grupo criminal asesina a los trabajadores que intentan escapar de las condiciones en las que operan.

Las desapariciones de telefonistas de call centers se han reportado por lo menos desde 2017 y las diligencias de autoridades han resultado insuficientes para resolver los casos, reprochó Héctor Flores, cofundador el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza.