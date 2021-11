UdeG separa a magistrado por abusar sexualmente de menor

INFOBAE.- El magistrado de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, José de Jesús "N" que abusó sexualmente de una menor de edad ya fue separado de sus clases tras lo sucedido, la Universidad de Guadalajara (UdeG) dio a conocer la decisión a través de un comunicado.

"Ante las denuncias en contra de José de Jesús "N", Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco y académico de esta universidad, la @udg_oficial implementará las siguientes medidas cautelares para salvaguardar la integridad de su comunidad:"

Ante denuncias en contra de José de Jesús "N", Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y académico de esta universidad, la Universidad de Guadalajara implementará las siguientes medidas cautelares para salvaguardar la integridad de su comunidad:

En el comunicado, la universidad explicó que decidió tomar dichas medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, académica y administrativa, de igual forma, las clases serán atendidas por otros docentes "para garantizar la continuidad en la trayectoria académica de las y los estudiantes afectados por estas medidas."

Asimismo, la institución aseguró que analizará a profundidad el caso y dará seguimiento puntual del mismo e hizo hincapié en denunciar formalmente para poder realizar la investigación correspondiente.

Increíble ver el tipo de magistrados que hay en #Jalisco, que vergüenza, que impotencia ¿Ya lo van a separar del cargo? @supremotribjal @EspinosaLicon ¡Debemos proteger a nuestras niñas y niños de los abusadores! pic.twitter.com/xfNTYGJqJi — Caro Gomez Aguiñaga (@CarolinaGomezA) November 17, 2021

Lo anterior, en el contexto de que en 2019, durante el movimiento "Me too" en el que mujeres denunciaron a través de redes sociales, situaciones de abuso y acoso sexual tanto en universidades como en lugares de trabajo, los nombres de profesores y directivos salieron a la luz, el de "José de Jesús "N"" fue uno de los que sonaron en la UdeG, sin embargo, no se presentaron denuncias formales al respecto.

Este martes trascendió que Integrantes del Colegio Nacional de Juristas presentaron ante la Fiscalía del estado de Jalisco una denuncia penal contra el magistrado de la Quinta Sala, José de Jesús "N", por presunto abuso sexual en agravio de una menor de 15 años de edad.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron el miércoles por la mañana, Fernando Figueroa, el padre de la adolescente aseguró que José de Jesús "N" solía ir a la casa de la menor, pues lo consideraban parte de la familia.

No había sido la primera vez en que el magistrado cometía este tipo de acciones contra la menor, fue Oscar Díaz Torrejón, el abogado que lleva el caso de la menor, quien aseguró que ya se interpuso una denuncia contra José de Jesús "N" por abuso sexual y dio a conocer que el magistrado ya tiene antecedentes de acoso sexual.

"Este personaje ya tiene algunos antecedentes, incluso fue director de la Facultad de la División de Estudios Jurídicos, y el tema por el que salió de ese lugar fue también una cuestión de acosos sexual"

Asimismo, destacó la relación familiar con el magistrado, quien aseguró en más de una ocasión que tenía influencias en el gobierno, específicamente con el gobernador Enrique Alfaro y en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con el presidente Daniel Espinosa Licón, por lo que contaba con el "cobijo" de estos personajes.

Isaac López Medina, Representante del Colegio Nacional de Juristas en el estado de Jalisco, quien asistió solidaridad con el maestro Díaz Torrejón, hizo una invitación a fiscalía para que se haga justicia en el cual, existe evidencia digital.

Fue durante una fiesta familiar cuando uno de los asistentes dio aviso de que el magistrado había abusado de la menor, al momento no había pruebas, pero lo pudieron confirmar por medio de las cámaras de vigilancia.

El asesor jurídico de Figueroa, dio a conocer que se entregaron dichos videos a la fiscalía del estado, pues espera que se giren los oficios para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice un examen del grado de afectación de la menor.

En este contexto, explicó que el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco "establece que puede haber abuso sexual con cópula o sin cópula, entonces, si ustedes analizan en su momento los videos, evidentemente lo que se ve en el video es un acto erótico sexual que ejerce este personaje, el magistrado, sobre la menor".