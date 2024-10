No heredes el odio de AMLO: Xóchitl envía carta a Claudia Sheinbaum

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la cual le deseó un buen trabajo, pero también en donde escribió algunas indirectas que claramente fueron dirigidos hacia Andrés Manuel López Obrador.

Entre todo, destaca la solicitud de que "no herede ni repita el odio" de la figura política antecesora, y que gobierne para todos.

"Claudia: Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país", comienza diciendo el escrito subido a las redes sociales de la panista.

De inmediato, Gálvez Ruiz comenzó su descripción de deseos hacia Sheinbaum Pardo, de quien, espera, se aleje de las formas que dejó el líder morensita.

"Deseo que hagas un buen gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder. Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre los mexicanos", pidió Xóchitl.

Luego de pedirle que las obras que se realicen en su sexenio impulsen el desarrollo y no funcionen de modo que paguen favores, la exrepresentante de Fuerza y Corazón por México solicitó que no haya compadrazgos en los contratos para empresas.

Además Gálvez le hizo a saber a Sheinbaum Pardo que se necesita trabajar con energías limpias, que no contaminen, y que haya un buen sistema de salud en beneficio de las y los mexicanos.

"Que tu gobierno se llene de energías limpias, de las que no contaminan. Deseo que tengas hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas. Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado. Que cuando regreses a Chiapas y preguntes por la salud no te respondan con gritos de desesperación", redactó.

También pidió no desamparar a las madres de las personas desaparecidas y que atienda las voces de los trabajadores del Poder Judicial.

"Espero que estas líneas lleguen a ti lo más pronto posible porque estoy segura que tienes poco tiempo disponible para demostrarnos a los mexicanos que terminarás con la intriga y la polarización (...) Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande (...) Deseo que Dios ilumine tu camino y proteja a todos los mexicanos", puntualizó.