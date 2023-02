Yasmín Esquivel abría copiado 12 tesis mas en su doctorado

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, continua bajo la polémica, pues la ministra ahora es acusada de haber plagiado otras 12 trabajos en su tesis para conseguir su doctorado, esto por un trabajo periodístico de El País.

La investigación señala que en su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, un trabajo que consta de 456 paginas, 209 de ellas serian extraído de otros 12 trabajos de distintas fuentes.

El País señala que entre las personas copiadas estaba un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, juristas mexicanos, y españoles, incluso a un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El medio señala que se busco a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declarara sobre estas nuevas coincidencias, pero esta se negó, algo que su asesor de su tesis doctoral, también hizo.

Miguel Carbonell, jurista mexicano, que seria una de las personas copiadas, afirmo que Esquivel a copiado su trabajo que le habría tomado años en hacer.

"Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno,", expresó Carbonell a El País.

Este jueves 23 de febrero, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó el amparo concedido a la ministra Yasmín Esquivel con el que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no podrá dar a conocer los avances con respecto a la investigación por el supuesto plagio de tesis de licenciatura que cometió en 1987