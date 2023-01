Youtubers canadienses se sorprenden con el AIFA por estas tan vacío

Una pareja de youtubers canadienses llegaron a México para poder visitar el estado de Oaxaca, estado popular por su alto turismo, donde destacaron que estos utilizaron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y señalaron que se sorprendieron por sus instalaciones y por estar vacío.

En el video subido a su cuenta de YouTube, la pareja canadiense destaco que se les dio la opción de elegir entre el AIFA y el AICM, pero al ser nuevo, estos decidieron tomar el de Santa Lucia.

Estos señalaron que se sorprendieron de lo vacío y poco usado que están las instalaciones del AIFA, pero destacan que al estar tan vacío, fue fácil navegar en el mismo.

"Acabamos de aterrizar y está muy silencioso. Parecemos ser el único avión aquí, así que pienso que será muy sencillo recoger nuestras maletas, conseguir transporte y pasear por el aeropuerto. Nunca había estado en un aeropuerto tan vacío en toda mi vida. Puedes decir que todo es muy nuevo, hay vidrios limpios. Nunca había visto un aeropuerto tan grande y vacío antes", afirmaron.

La pareja si tuvo dificultades para poder ir a la CDMX, pues señalaron que el transporte publico tardaría al rededor de cuatro horas en llegar, por lo que decidieron tomar un taxi que los cobro 850 pesos mexicanos.

"En esta ocasión el aeropuerto fue muy bueno. Muy claro, conciso, no tuvimos ningún problema. El único inconveniente que yo diría es que los autobuses no salen cada hora, por lo que si tienes un itinerario ajustado debes pensar en el transporte (...) los trenes no están listos y funcionando y los autobuses son un poco dudosos", finalizó Jess.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los proyectos insignias de la actual administración, pero este a sido poco usado por turistas nacionales e internacionales, esto por la lejanía que tiene con la capital del país.