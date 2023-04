A Juan Antonio lo mató un descuido

MONCLOVA., COAHUILA. – Lo que sería un día de alegría y festejo para Juan Antonio Ballesteros y su familia por su cumpleaños número 24, se convirtió en una pesadilla llena de tristeza y dolor, ya que el joven protagonizó un lamentable accidente en su motocicleta donde desgraciadamente perdiera la vida, dejando dolor y coraje entre sus familiares quienes no daban crédito a tan lamentable tragedia.

¿Por qué te me adelantaste papasito?, ¿Por qué me dejas? Fueron las desgarradoras palabras de su madre Verónica Armendáriz quien llena de dolor no podía creer que su hijo, quien tenía toda una vida por delante había fallecido, dejándolos con una tristeza muy grande en el corazón.

Familiares y amigos dieron el último adiós al joven motociclista y exigieron justica, pues el presunto responsable del percance en el que perdiera la vida Juan Antonio, se dio a la fuga.

Fue en el transitado cruce de las calles Zaragoza y Ocampo donde el pasado jueves el joven Juan Antonio Ballesteros circulaba en su motocicleta cuando de forma repentina se atravesó a su paso un automóvil Nissan color guinda, quien no respetó el alto, provocando que Juan impactara su motocicleta contra la banqueta que se ubica en la esquina de la calle Zaragoza, resultando con heridas que provocaron su fallecimiento.

Ante esta lamentable situación, su familia con el dolor a cuestas, se dio a la tarea de realizar una pesquisa por medio de rede sociales solicitando a la comunidad en general que aportaran datos que los llevaran a la localización del propietario del vehículo, quien ante el accidente prefirió darse a la fuga en lugar de ayudar al conductor de la motocicleta.

"Si alguien presenció el accidente de mi primo les pedimos por favor de comuniquen con nosotros, tenemos que dar con el responsable de quién con sus acciones cuartó la vida de un joven trabajador que tenía aun mucho que vivir, agradecemos cualquier dato que nos puedan proporcionar".

LO FELICITAN POR REDES SOCIALES Y HORAS DESPUES SE DAN CUENTA DEL LAMENTABLE ACONTESIMIENTO:

Por medio de redes sociales los compañeros de trabajo de Juan Antonio habían comenzado a felicitarlo desde las primeras horas del pasado jueves por su cumpleaños, incluso por medio de redes sociales bromearon en que pasaría el día de si cumpleaños trabajando, a lo que él contestaba con humor sin saber lo que el destino le tenía deparado.

"No hay mas que jalar el día de tu cumple" escribió José Hernández, trabajador de la empresa Maxion donde Juan Antonio trabajaba, a lo que él lleno de humor contesto con una risotada y una palabra altisonante.

Horas más tarde, tanto compañeros de trabajo como familiares y amigos se enteraban de la lamentable noticia, lo cual provocó un gran dolor en todos ellos, asegurando que Juan era un joven alegre, honesto y trabajador, quien no se metía con nadie y quien siempre veía por su familia.

"No puedo entender tu repentina partida carnal, ayer sería un día de festejo y hoy ya no estás, mis condolencias a tu familia, eres una persona excelente, responsable, amable y con muchas ganas de vivir, sé que dios te recibe con los brazos abiertos, la raza Maxion te vamos a extrañar un resto".

También sus familiares llenos de dolor se despidieron de Juan con mensajes donde mostraban su desconcierto ante su repentina pérdida:

Descansa en paz mi primo, mi carnalito, no te tocaba partir, te voy a extrañar un chorro mi "Juan Cremas", escribió Pedro Chavana Ballesteros.