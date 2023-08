AMLO califica medios de instrumentos de presión y chantaje por difundir mentiras

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a medios convencionales de comunicación, con honrosas excepciones, de "instrumentos de presión y de chantaje", por el bombardeo y una campaña de mentiras que hay en contra de su gobierno.

Acusó qué los dueños de esos medios están muy molestos porque ahora ya no hay dinero de por medio no solo para publicidad, sino para hacer negocios al amparo del poder público. Es mucho dinero el que está de por medio, ¿cómo podrían resolver esto? que me ayude a la gente vamos a consultar, tendríamos que destinar de 100 a 200 mil millones de pesos al año, porque no solo es la publicidad, tienen contratos venden desde un tornillo, una aspirina, equipo de cómputo, hacen aeropuertos, carreteras, reclusorios, y cobran hasta 5 o 10 veces más, extorsionan".

El mandatario dijo que prefiere aguantar a entregar esos recursos e ironizó:

¡Presidente aguanta!, ¡el pueblo se levanta!, si vamos a aguantar, vamos a resistir, porque si todo ese dinero se ahorra y se le destina al pueblo a la gente más necesita".