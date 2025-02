Arqui Juve 3D propone matrimonio y lo aceptan

SALTILLO, COAHUILA.-Diego Alvarado, mejor conocido como ´El Arqui Juve 3D´, compartió uno de los momentos más emocionantes y personales de su vida: su propuesta de matrimonio a su novia, durante un viaje vacacional. A través de su cuenta de Facebook, el joven saltillense mostró la pedida de mano de una manera muy peculiar, que rápidamente cautivó a sus 9 millones de seguidores.

Acompañado de un video, El Arqui relató cómo planeó y ejecutó la sorpresa en Disney, el parque de diversiones donde "los sueños se hacen realidad". "Ese momento la verdad no lo planeé como mis obras o mis proyectos, pero salió mejor de lo que esperaba", comentó el creador de contenido, quien bromeó sobre la posibilidad de que su propuesta terminara en un "ridículo" si la respuesta era negativa. Sin embargo, su nerviosismo no fue impedimento para llevar a cabo su sueño, y lo hizo en un lugar poco concurrido, lo que le permitió vivir la experiencia más íntima posible.

El Arqui, famoso por su estilo único de relatarnos su vida a través de las redes sociales, detalló que no fue un proceso fácil. "Me puse muy nervioso, les juro que hasta me puse a ver tutoriales para ver cómo le podía atinar para sacar la medida del anillo", confesó.

A pesar de la cercanía que muchos de sus seguidores sienten con él, ´El Arqui´ fue claro al decir que su boda será un evento pequeño y privado, sin la presencia de ninguno de sus millones de fans. "La intención es hacer algo pequeño, pero tampoco que no sean los quince años de Ruby, algo con los más cercanos", aseguró entre risas, dejando claro que no habrá invitaciones a gran escala.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por su apoyo y buenas vibras, recordándoles que son una parte importante de su vida. "Quería compartirlo contigo porque también ustedes se han convertido en una parte importante de mi vida y eso se los agradezco con el corazón", comentó antes de cerrar el video.