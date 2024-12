Aumentarán jubilaciones en el PJF

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el posible aumento en las solicitudes de jubilación de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, José Luis Moreno Aguirre, director del Instituto de Pensiones para los Trabajadores del Estado de Coahuila, comentó que esta posibilidad ya se tiene contemplada en el presupuesto y que se cuenta también con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez.

"Algunos de ellos trabajadores ya tiene derecho de pensionarse, algunos otros están en ese proceso...tenemos un presupuesto fuerte que nos da la tranquilidad de que podemos pagar cantidades importantes como lo es en el mes de diciembre los aguinaldos, que es un recurso de más de 128 millones de pesos" comentó Moreno.

El promedio regular de personas que se jubilan oscila los 400 por año, sin embargo, ha cuestiones como por ejemplo una contingencia de salud, que pueden disminuir estas cifras o en el caso del poder judicial que se pudiera esperar un aumento de aproximadamente el 10% en las solicitudes de jubilación.

Sin embargo, quienes desean jubilarse deben contar con los criterios para realizar este trámite y seguir el proceso debido que inicia con la solicitud, además de las edad que va desde los 55, 62 años o más, también el número de años trabajados y las aportaciones del trabajador.

Moreno resaltó que la decisión de la jubilación es muy particular para cada trabajador, en ese sentido será individual la solicitud y por ende los escenarios pueden ser diferentes, por lo que no es claro aún si habrá o no un aumento de solicitudes en el Poder Judicial.