Chiquis Rivera anuncia la pérdida de bebé y cancela gira en EU

Chiquis Rivera, ha compartido una experiencia profundamente personal y dolorosa con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la hija de Jenni Rivera reveló que sufrió un aborto espontáneo, un evento que la llevó a cancelar su concierto en Albuquerque.

En un acto de valentía y transparencia, Chiquis abrió su corazón a sus fans, proporcionando una ventana a su lucha y su fortaleza.

En su publicación, Chiquis expresó:

"Con el corazón en la mano les comparto que he pasado por una situación muy dolorosa. He perdido a mi bebé y esto me ha llevado a tomar la difícil decisión de cancelar mi presentación. No tengo palabras para describir el vacío que siento, pero sé que con el tiempo y el apoyo de ustedes, mi familia, podré encontrar la luz nuevamente."

La sinceridad de Chiquis al compartir su experiencia ha resonado con muchos, generando un flujo de mensajes de apoyo y amor de parte de sus seguidores.

La cantante también mencionó cómo este evento ha impactado su salud física y emocional, y la importancia de priorizar su bienestar sobre sus compromisos profesionales.

Además de su declaración inicial, Chiquis continuó compartiendo su experiencia y sus pensamientos durante este difícil momento:

"La vida a veces te presenta desafíos inesperados, y aunque no entiendo por qué suceden estas cosas, confío en que hay un propósito mayor. Agradezco a todos los que han estado a mi lado, ofreciendo su amor y su hombro para llorar. Este es un camino que debo recorrer, pero no lo hago sola gracias a ustedes."

Esta confesión llega años después de que Chiquis enfrentara un episodio similar a los 19 años, cuando perdió un embarazo que mantuvo en secreto por miedo al rechazo.

Rivera ha hablado anteriormente sobre su diagnóstico de endometriosis, una condición que puede afectar la fertilidad y que ella sospecha fue consecuencia de su pérdida anterior

La comunidad de fans de Chiquis Rivera ha demostrado ser un pilar de fuerza, enviando oraciones y pensamientos positivos a la cantante durante este tiempo.

La vulnerabilidad de Chiquis al compartir su historia personal no solo ha ayudado a otros que han pasado por situaciones similares a sentirse menos solos, sino que también ha destacado la importancia de hablar sobre temas que a menudo se mantienen en privado.