Defraudan a ex mineros

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Por el delito de fraude cerca de 10 ex obreros de lo que antes fue la Mina VI denunciaron a un individuo que les prometió tramitar su pensión a través de la Modalidad 40, a fin obtener aportaciones mensuales por arriba de los 40 mil pesos.

Genaro García, expresó que fue hace dos años cuando contrataron los servicios de Israel N quien se ostenta como consultor y asesor de pensiones, teniendo su oficina en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

"Él nos dijo que trabajaba en el IMSS y que tenía contactos para ayudarnos en el trámite de la marcación del pulmón, oído, etc., para validar la pensión, sin embargo, es el caso que el año pasado por el mes de septiembre acudimos a Medicina del Trabajo en Nueva Rosita y nos comunicamos con él para preguntarle sobre dicho trámite pero, resulta que todo fue mentira", expresó el entrevistado.

"Nos pidió 50 mil pesos por persona, para los trámites y estudios, citas médicas y supuestamente para el médico que nos iba a marcar, lo cual no ocurrió ante lo cual ya interpusimos las querellas correspondientes".

Entre los afectados también se encuentra José Antonio García López el cual dijo le entregó a Israel 40 mil pesos, atendiéndolo en un local ubicado en esta localidad, donde realizan misas de una iglesia que encabeza un conocido pastor evangélico de nombre Joel Vázquez el cual es hermano del consultor, siendo precisamente el pastor quien nos acercó a su familiar, precisó el entrevistado.

Por su parte Francisco García López también añadió que resultó afectado ante lo cual solo pide la restitución de su dinero pues cuenta con evidencias sobre el recurso que le entregó al asesor de pensiones.

Cabe señalar los afectados ya no han tenido contacto con la persona señalada del fraude, mencionaron los ciudadanos.

EL PASTOR LO RECOMENDÓ

"Ahora resulta que hasta el pastor se lava las manos como "Poncio Pilatos" por lo cual nosotros lo único que queremos es que nos restituyan el dinero que asciende a más de 150 mil pesos puesto que solamente tres mineros le dieron 50 mil pesos y el resto entre 3 mil y 4 mil pesos", expresaron los inconformes.

Cabe señalar el defraudador quedó formalmente en regresarles el recurso el año pasado por el mes de Octubre, sin necesidad de llegar al Ministerio Público, pero el individuo incumplió por lo cual los agraviados decidieron denunciar los hechos.

EN IMSS NI LO CONOCEN

Agregaron que, tras indagar sobre el particular, se percataron que los trámites de cada una de las personas nunca se hicieron ante Medicina del Trabajo y ahora el consultor alega que los ex mineros por ser "pobres" no tienen de donde haberle pagado tales cantidades en efectivo" recursos que ellos aportaron de las terminaciones que recibieron por parte de la empresa donde laboraron durante años.