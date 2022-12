Doblarán también sueldo a policías

FRONTERA COAH-. Se autorizó un aumento considerable en los salarios de los elementos de Seguridad Pública municipal, así lo comentó Roberto Celemente Piña Amaya; alcalde de Frontera dijo que para la primera quincena de enero les aparecerá dicho aumento.

La comisión de Hacienda junto con la parte financiera de la Administración, revisará cómo quedarían los sueldos pero el alcalde aseguró que muchos de ellos podrían estar ganando el doble de lo que ganan.

"No todos van a ganar el doble pero la mayoría sí ganará mucho más de lo que ganan, se está haciendo un ejercicio responsable y financiero que tiene que ver con su nivel de antigüedad, grado de preparación, tiene que ser un ejercicio de mucho análisis", comentó el alcalde.

Dijo que regalar lo que no es tuyo no te hace bondadoso, te hace irresponsable pero no tener un sueldo digno a los policías es algo que no es correcto, dijo que hay policías que ganan poco, 5 mil pesos, por ello revisa la Comisión de Hacienda y por parte del Estado del equipo financiero.

Comentó que ha bajado mucho el tema de quejas por extorsión y corrupción por parte de policías en Frontera, según los datos que manda el secretariado de Seguridad Pública, los dos municipios mejor evaluados en cuanto a seguridad son Ramos Arizpe y Frontera.

Dijo que han estado muy bien, con todo y lo que ha pasado que han sido dos casos y la población se ha enterado, saben lo que representan esos casos que no tienen que ver con el manejo de lo que es la responsabilidad de una policía preventiva municipal, pero hay que seguir en alerta.

El mismo alcalde está en constante comunicación con los policías, todos los días, todos los elementos saben que tienen acceso al alcalde cuando quieran, Seguridad Pública es un departamento en el que se tiene que estar permanentemente al pendiente y tiene mucho la posibilidad de caer en excesos que no son sanos.

Aun así, el alcalde dijo que confía en sus elementos, es importante que sepan que siempre se les va a defender siempre y cuando no hayan actuado mal, de lo contrario el alcalde mencionó que sí tienen culpa y se demuestra no se pondrá detrás de ellos, serán juzgados por sus actos.