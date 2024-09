La serie MAX de los 43 de Ayotzinapa

El 26 de septiembre marcará una década desde la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso unió a estudiantes, académicos, intelectuales, sociedad civil y ciudadanos en un clamor por justicia.

¿Dónde están? ¿Por qué desaparecieron? Estas son preguntas sin respuesta para los padres de los jóvenes, quienes desde esa noche de septiembre han buscado sin cesar a sus seres queridos, que se perdieron forzadamente en la oscuridad.

El 5 de septiembre, MAX lanzará la serie documental Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado. El proyecto, que según los productores requirió meses de trabajo, incluye entrevistas con actores clave del gobierno que investigaron la desaparición, así como testimonios de sobrevivientes de la 'Noche de Iguala' y de los familiares de las víctimas.

Capítulo uno: La desaparición: "No hay descanso aquí en el corazón"

A través de entrevistas con familiares de los jóvenes, MAX Original reconstruye los eventos del 26 de septiembre de 2014. El primer episodio ofrece una cronología detallada de los sucesos que impactaron a la comunidad estudiantil, al país y a la prensa internacional.

La serie refleja la impotencia y el dolor de las familias frente a la confusión y a las contradicciones, sospechas y ofensas que surgieron tras la noche de la desaparición, así como los intentos de las autoridades locales y federales de cerrar el caso mediante ofertas de dinero, según los testimonios de los afectados.

Hablan los padres de los 43

"Las autoridades llegaron a casa y ofrecieron un millón 200 mil; no estoy pidiendo dinero, lo que quiero es a mi hijo."

La desaparición forzada de los 43 jóvenes, estudiantes de escasos recursos en Guerrero, ha generado una gran conmoción y complicaciones políticas en México moderno. Es un relato de dolor que persiste en las familias debido a la falta de respuestas claras, incluso después de una década del crimen.

"El miedo y la pregunta, ¿qué ocurre en México?", se preguntan los sobrevivientes y padres de los jóvenes desaparecidos. Este caso se suma a otras agresiones contra estudiantes que han marcado la historia de México, como la matanza de Tlatelolco a manos del Ejército Mexicano.

Los testimonios de los sobrevivientes y los familiares que aún buscan justicia, incluyendo las familias de Julio César Mondragón y Julio César Nava Ramírez, fallecidos aquella noche, ofrecen perspectivas raramente vistas, permitiendo al espectador formar sus propias conclusiones, uno de los principales objetivos de MAX.

Aunque el caso es ampliamente conocido, la nueva serie brinda una visión cercana de quienes aún recuerdan y sufren.

"Regresar a casa es regresar a los recuerdos; no hay descanso en el corazón; uno no puede estar en paz", dice Hilda Laguideño. Ella, como muchas otras madres, sigue buscando a sus hijos en aquella noche lluviosa de Iguala: "¿Por qué los atacaron? ¿Por qué hicieron esto con ellos y por qué no tenemos una respuesta?".

"Un hijo desaparecido es la peor pesadilla para una madre, un padre; quizás la muerte pueda dar esa paz para no vivir esta pesadilla, que es indescriptible, como si se te fuera la vida", narra.