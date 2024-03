Ex trabajador del danny´s narra su historia y muestra fotografías de su recuperación

Monclova, Coah.- Daniel Herrera el joven trabajador del ex restaurante Danny´s se recupera satisfactoriamente de las quemaduras causadas por la explosión, y a través de su cuenta de Facebook comparte con la comunidad las fotografías del proceso.

Así mismo relata el cómo sucedieron los hechos el pasado 4 de marzo

"Soy Daniel Herrera, tengo 18 años, soy residente de la ciudad de Monclova, y quiero aprovechar este medio para contarles de este suceso que ha marcado mi vida para siempre. Es muy difícil expresar en palabras o siquiera pensar por lo que estoy pasando en estos momentos, son cosas que marcan tu vida y la forma en la que ves las cosas, me vi terriblemente abrumado por la exigencia física y desgaste emocional de estar expuesto a un montón de cosas totalmente desconocidas para mí, era demasiado triste para mí la idea de exponer la imagen de mi condición actual a la gente, comprendo que son cosas para las que nadie te prepara, el verte en un espejo y asimilar que tu rostro ha cambiado completamente y como tu cuerpo al estar aquí sigue cambiando; El día de mañana seré sometido a mi quinta cirugía, poniendo mi fe en Dios en que será la última. La gente dice que soy Resiliente, dice que soy muy valiente, yo no lo sé con certeza pero si hay una verdad de la que estoy seguro es que Dios estuvo conmigo desde el primer día, lo he visto en el amor y el apoyo que han depositado en mí desde el primer día, tanto de mi familia y amigos como de la gente que ha decidido solidarizarse conmigo Sin siquiera conocerme, es muy difícil poner en palabras la mucha ilusión que me causa el estár recibiendo de su apoyo. Si algo me llevo de esto es la increíble experiencia de ver como más y más gente se suma a un movimiento, son actos de amor que quedarán marcados en mi vida para siempre; Estoy eternamente agradecido con todas esas personas, hay tantas cosas que tengo que decir, pero reconozco que para todo hay un tiempo. La verdad de la que hoy decido hablar es la de un 4 de marzo. He sido testigo de cómo la verdad ha sido gravemente alterada con el afán de difamar mi vida y la de mi familia es muy dificil ver como la realidad de los hechos cada vez son más distorsionadas, la verdad a la que yo fui expuesto un 4 de marzo a las 10 de la mañana es la siguiente..... Recuerdo haber prendido esta freidora que funciona a base de gas que en cuestión de un instante después de haberla encendido, recibi una explosión directa en mi rostro, en mis brazos y en cada sentido de mi cuerpo. Recuerdo cómo el fuego se extendía progresivamente por la cocina cerrándome las salidas, tal llamarada causó en efecto que parte del techo se desprendiera y en un momento de supervivencia corrí hacia el mostrador el cual no tenía una salida hacia fuera motivo por el que lo brinqué, con anterioridad haber movido un Stante grande, acercándome hacia la salida, miré como los vidrios se habían quebrado totalmente, por lo que intuí la gravedad del asunto, apropiándose el miedo y la ansiedad en mi estado de ese momento, recuerdo haber salido afuera y ver un gran volumen de gente que era testigo del acontecimiento, recuerdo gritar explícitamente que me estaba quemando, una señora se acerca a mí y corta mi playera con unas tijeras por mismo motivo. En cuanto a la descripción del dolor, sólo puedo decir que en su momento era terriblemente progresivo, sentía como mis ojos y oídos se quemaban, sentía punzadas en todo mi cuerpo. Realmente nunca he estado expuesto a tanto dolor físico como el que experimenté ese día y los días siguientes. Ha sido un proceso realmente difícil, el experimentar un montón de dolores de desgastes físicos y emocionales a los que tu cuerpo es constantemente sometido estando en un hospital. Lo único que puedo decir es que he visto la mano de Dios en cada una de las cirugías, circunstancias y situaciones a las que me vi enfrentado, cada día siento que vuelvo a ser yo. De antemano quiero agradecer a cada uno de ustedes que me han apoyado de todas las formas posibles, no hay palabras para describir lo agradecido que estoy, estoy ansioso de salir y volver a empezar en este nuevo comienzo que sé que traerá consigo grandes cosas, muchas gracias, Los amo.