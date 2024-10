Falla REPUVE.

Falla en la página del REPUVE impide realizar trámites de regularización de vehículos de procedencia extranjera, ya que desde hace varias semanas no se han asignado citas para el trámite.

Lo anterior lo informó María Esther Sotelo, Coordinadora Estatal de Onappafa Identifik-t, quien mencionó que a pesar de que se autorizó la ampliación por dos años más del decreto de regularización, los trámites están detenidos.

Señaló que esta ampliación no ha podido iniciar debido a que el sistema del REPUVE no esta funcionando, ya que en la página no están habilitadas las citas para acudir a alguno de los módulos.

Se desconoce si la suspensión de las citas se deba al cambio de gobierno o de funcionarios, pero en cualquiera de los casos se está afectando el proceso y se impide que se avancen en el tema de la regularización.

"Una semana antes de que saliera la publicación de la ampliación ya no pudieron agendar citas, por lo que incluso la última semana que estaba vigente el decreto, no pudieron seguir con los tramites ni hacer ningún movimiento".

María Esther Sotelo señaló que esperan que a partir de esta semana se reanuden las citas en la página del REPUVE, tras el cambio de gobierno y se puedan retomar los tramites como se venía realizando.