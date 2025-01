Hermano de Fofo Márquez rompe el silencio tras la sentencia del influencer

Rodolfo "Fofo" Márquez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, una decisión que ha generado gran controversia en redes sociales y en los medios de comunicación. En respuesta, su hermano Rodrigo Márquez rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para expresar su postura ante la situación y criticar el tratamiento que ha recibido su familia por parte de la prensa.

En su mensaje, Rodrigo inició con una disculpa dirigida a los periodistas que cubren el caso, asegurando que siempre ha mostrado respeto por los medios debido a su conocimiento del ámbito. Sin embargo, dejó claro que había establecido un límite respecto a hablar sobre el tema de su hermano, advirtiendo desde el 24 de enero que no volvería a tocar el asunto y pidiendo que se respetara esa decisión. A pesar de esto, denunció que la presión de la prensa ha llegado a niveles extremos, hasta el punto de poner en riesgo la integridad de su familia. En su comunicado, mencionó que su madre fue prácticamente empujada y derribada por reporteros en su afán de obtener declaraciones.

Además, cuestionó la difusión de información que, según él, no es verídica, invitando a la gente a no creer en noticias falsas. Aseguró que solo su familia conoce la realidad del caso y pidió que no se diera por cierto todo lo que circula en redes sociales y medios de comunicación.

Rodrigo Márquez también lamentó la actitud de la prensa en este proceso, señalando que nunca antes se había visto un acoso tan agresivo durante una audiencia. En su mensaje, expresó su decepción y agradeció a las personas que ayudaron a su familia a salir del incómodo momento, incluyendo al personal de seguridad presente.

Por otro lado, dejó en claro que no permitirá ataques en su contra y rechazó los señalamientos derivados de su relación familiar con el sentenciado. Argumentó que él no ha hecho nada malo y que su vida está enfocada en compartir contenido de valor con su comunidad. Además, criticó la falta de coherencia de quienes lo juzgan solo por ser hermano de "Fofo" Márquez, enfatizando que cada persona es responsable de sus propios actos.

Finalmente, Rodrigo Márquez concluyó su mensaje subrayando su independencia profesional. Afirmó que su vida no le incumbe a nadie y que no debe ser relacionado con la situación legal de su hermano. Insistió en que uno de sus múltiples trabajos es ser creador de contenido y que seguirá adelante con sus proyectos sin dejarse afectar por los comentarios o especulaciones en su contra.