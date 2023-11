Joven renuncia a su nuevo trabajo antes de iniciar por 'odiar' su horario

En la actualidad es complicado para los jóvenes encontrar un trabajo, debido a que las empresas suelen pedir varios años de experiencia o los horarios no son flexibles para algunos que estudian a la vez.

Una joven se hizo viral en redes sociales luego de revelar que renunció a su nuevo puesto antes de iniciar a trabajar. La chica identificada como Emma, subió a su cuenta de TikTok un video en el que aparece portando un uniforme de Walmart.

Las nuevas generaciones, quienes buscan hacer un cambio en el mundo laboral, suelen ser criticados por no estar dispuestos a tolerar ciertas actitudes, trabajar por poca remuneración, o simplemente irse por no sentirse augusto o felices en el área que se despeñan.

Los jóvenes son criticados y señalados usualmente por adultos mayores de no tener compromiso o de no querer superarse, adquiriendo más conocimientos de su carrera, debido a que "quieren las cosas o puestos fáciles", sin batallar con las actividades u horarios laborales.

Tal es el caso de Emma, quien recibió críticas en redes luego de relatar que renunció a su trabajo antes de iniciar, debido a que tenía que llevar una capacitación previa, como la suelen dar la mayoría de las empresas para que sus empleados no entren en blanco y tengan conocimientos de las actividades o funciones a desempeñar.

¿Por qué renunció Emma al trabajo?

Emma renunció debido a que no le pareció el horario laboral que le asignaron, la joven consideró que era mucho tiempo excesivo, además de que no podía hacer muchas actividades en el día por estar trabajando.

Finalmente, señaló que el empleo no valía la pena para ella y renunció. "No lo sé. Simplemente, no creo que esto sea genial para mí. No quiero hacerlo. Quiero ir a casa. No puedo quitar la presión", dice en el video.

"Yo en la orientación cuando no me dejaron cambiar de departamento y quería que estuviera de 2 a 11 cinco veces a la semana... Ofrecí devolver el chaleco", añadió en las imágenes.