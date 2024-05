Kimberly 'La más preciosa' se separa de Óscar Barajas

Una vez más, el polémico matrimonio de Kimberly 'La más preciosa' y Óscar Barajas es tendencia en redes, en esta ocasión por anunciar su separación definitiva.

Fue a través de un live que el ahora ex de la influencer conocida por pertenecer al clan de 'Las Perdidas', dio a conocer el fin de su relación.

Sin revelar el motivo de su separación, Óscar comentó que la decisión de terminar fue de ambos, pero lo que llamó la atención de decenas de internautas fue la reacción de Kimberly, quien se burlaba de Barajas mientras él lloraba.

"Tomamos una decisión los dos y realmente nos vamos a separar.... ¿Por qué te ríes, qué tiene que ver eso? Acá traigo mis cosas, cada quien va a tomar caminos diferentes, y yo tengo mucho que agradecer a Kimberly y pues, hasta ahí amigos..." comentó mientras la youtuber se reía.

"No tienes que darle explicación a la gente", le contestó Irene, mientras el ambiente entre ambos se ponía cada vez más tenso.

El video causó controversia en redes, unos mostraban estar de lado de Kimberly, y otros internautas decían ya no creerles nada.

"Creo que se está victimizando, la Kimberly no quiere dar más contexto, por algo tomó la decisión", "yo no les creo nada, es puro show de Kimberly". "ella todo cuenta, que no lo haga él", "tienes que subirlas vistas, ya no hablan casi de kim y van a llegar a todo con tal de estar al tope, es puro teatro esto", fueron algunos de los comentarios.

Hace dos meses, Óscar dio a conocer que quería hacer crecer su familia, pidiéndole a las seguidoras de Kimberly que estén interesadas en rentarle un vientre, contactarse con él o con la youtuber.