La meta de Romina es trabajar en la NASA

Romina Herrera se convirtió en la única joven de 17 años que está trabajando para la empresa Manttra del Grupo Industrial Monclova, dónde se dedica a hacer nuevos proyectos y está enfocada en terminar sus estudios y aprender de los mejores.

Romina Guadalupe Herrera Juárez actualmente cursa el quinto semestre la especialidad de Mecatrónica en Conalep Frontera, gracias a su esfuerzo obtuvo una beca para estudiar inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

"A lo largo de estos años he tenido muchas oportunidades que yo misma me he generado y por las relaciones que tengo con las personas en la escuela, todos mis estudios me los ha pagado el alcalde de Frontera Roberto Piña".

En exclusiva para Periódico La Voz Monclova, externo que ingreso a Manttra Gimsa a los 16 años de edad como parte de sus prácticas y se quedó a trabajar en proyectos gracias a su responsabilidad, inteligencia y tenacidad.

Ahora se encuentra realizando el proyecto de conexiones de una celda para un transportador helicoidal que es un gusano de arrastre, dónde llega la materia prima y la arrastra de un punto a otro, además trabaja en acoplarlo al PLC para poder manejarlo desde la computadora.

"Trabajamos con materia prima como caliza y dolomita, nuestro principal portador de la materia prima es Rebasa que es una de las empresas de GIMSA, siendo un negocio redondo. La materia pasa por un proceso para que sea un fertilizante, todas esas máquinas son las que cuidamos, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo".

Uno de sus planes era estudiar en el Tecnológico de Monterrey, el cual sería su trampolín para poder estudiar en la NASA, sin embargo, esto cambio al recibir una oferta de trabajo de su jefe Daniel Perez, tener un trabajo asegurado para cuando cumpla sus 18 años de edad, además obtuvo una beca al cien por ciento en el Tecnológico de Monclova para estudiar ingeniería electrónica.

"A mí me gusta la empresa y veo futuro en ella, probablemente me vaya a quedar aquí. Si se me presentaron estas oportunidades voy a empezar con eso, forjarme con conocimientos y experiencia, para luego que tenga mi carrera y un soporte económico poder irme a otro país como Estados Unidos".

Sus padres le inculcaron los valores para salir adelante

Romina expresó que sus papás son muy individualistas, por lo que su hermano y ella inician todo por voluntad propia y forjando su camino.

Si padre es un hombre muy estricto y es quien le inculcó la disciplina en su trabajo, escuela y en el deporte que práctica, el Taekwondo. Mientras que su mamá es una persona muy carismática y es de dónde saco el hacer reír a las personas, de platicar mucho y tener ese ángel.

"Cómo todo joven a veces pasamos por situaciones o problemas fuertes personales o familiares, pero considero que siempre debes mantener vivo ese sueño, no importa cuál sea el camino por el que te vayas, puedes lograrlo siempre y cuando nunca dejes de hacerlo".