Lupillo Rivera revela la verdad sobre su romance con Belinda: "Solo me quiso por dinero"

Lupillo Rivera volvió a encender la polémica al hablar de su relación con Belinda, asegurando que la cantante solo estuvo con él por interés económico. En una reciente entrevista, el intérprete de música regional mexicana fue cuestionado sobre su romance con la artista y no dudó en expresar su punto de vista, dejando entrever que su relación no fue por amor. "Yo me entregué de corazón, pero al final todo fue por dinero", mencionó el cantante.

La relación entre Lupillo Rivera y Belinda ha sido objeto de especulación durante años. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre su romance surgieron en 2019 cuando ambos trabajaron juntos en un programa de televisión. Sin embargo, poco después, la cantante inició una relación con el cantante de música regional Christian Nodal, lo que intensificó aún más la controversia.

El comentario de Lupillo ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas han tomado posturas divididas. Mientras algunos defienden al cantante y creen que sus declaraciones son sinceras, otros critican su postura y lo acusan de revivir una historia del pasado solo para generar controversia.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido a las declaraciones de Lupillo Rivera. Sin embargo, su nombre vuelve a ser tendencia debido a la polémica que rodea su historial amoroso y las acusaciones de que ha mantenido relaciones con hombres poderosos por conveniencia.