Menor se mete al lago de la Alameda

SALTILLO, COAHUILA.-Una tarde normal para los paseantes de la Alameda de Zaragoza, se convirtió rápidamente en angustia cuando un menor se aproximadamente 10 años de edad, se introdujo en el lago del recinto, mismo que se encontraba lleno de agua, lo que llamó la atención y alertó a quienes transitaban por el lugar.

En redes sociales, se compartió la imagen donde se aprecia al menor ´nadando´ al interior del lago, esto a pesar de que en las cercanías del lugar hay letreros que indican está prohibido meterse a nadar e invitan a tomar precauciones por la profundidad del lago artificial.

En el lugar había otras familias quienes se encontraban paseando en el lago a bordo de lanchas, mismas que se han convertido en un atractivo del area, sin embargo, al percatarse de lo sucedido algunos paseantes invitaron al niño a salir rápidamente del agua, ya que en el lugar no se cuanta con algún sistema de asistencia rápida en caso de algún accidente.

Con el llamado de la ciudadanía se logró sacar al no del agua, sin embargo, se desconoce si estaba acompañado de sus padres o algún otro responsable, al momento no se reportó de ninguna fuente oficial que el menor presentara alguna lesión o que procedería en su caso, se invita a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias con menores que se acerquen a cuerpos de agua no aptos para nado.