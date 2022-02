No es ruptura, solo pausa; asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras plantear el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles que las relaciones entre nuestro País y España se pausen hasta que aprendan "a respetar a México", AMLO asegura que no habló de ruptura, "vamos a serenar la relación" señaló en la Mañanera de este jueves.

Tras la polémica que se generó, luego de las fuertes declaraciones de López Obrador contra España, AMLO aseguró que no habló sobre una posible ruptura en las relaciones con el gobierno de España, sino de una pausa en éstas para serenarlas y por el bien de los pueblos de ambas naciones.

El mandatario descartó que exista xenofobia (rechazo a extranjeros) sino que se trata de una situación de respeto entre los pueblos y manejo político, al momento que aprovechó por enésima vez a criticar a sus opositores, "se rasgan las vestiduras".

"Que no se esté pensando de que se va saquear a México impunemente, ya eso pasó; deberían hasta ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva", abundó el mandatario.

Sobre este tema, AMLO, señala: "vámonos despacio porque a veces tarda que se entienda que ya son otras condiciones".