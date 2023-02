RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... GRAN PELEA, están realizando los equipos que participan en la Liga de Beisbol Recreativa de 50 Años, ya se trepó Águilas Bellavista al liderato del Grupo Uno con récord de 8-2, y en segundo sitio tenemos a Aztecas de Taxímetros Guadalupe Oriente que dirige la experiencia de Juan Antonio Cárdenas y Yankees, en el Grupo Dos todavía manda Tecolotes de Castaños, con 8 ganados y 2 perdidos, agras empatados con 7-3 tenemos a los equipos Bravos, Tuzos, Tecolotes de Nadadores y Chivos Prietos, ya culminó la serie 10 y todavía habrá movimiento en la siguiente jornada.



AQUÍ EN Monclova, ayer me dieron la noticia de que Edgar "Garo" Ávila, fue cepillado de la nómina, ¿pero por qué?, preguntarán ustedes, simple y sencillamente, nunca presentó un proyecto deportivo, que diera resultados, un director municipal del deporte, tiene que promocionar deportes, NO esperar que otros instructores o representantes de ligas, vayan y llenen los espacios deportivos, que tiene la Unidad Deportiva, y aparte hay que darle mantenimiento a las canchas, que tienen en diferentes sectores de Monclova, no hubo nada y le dijeron adiós, ahí todavía existe otros aviadores que el Doctor Mario Dávila, les puede dar las gracias.

HABLANDO de la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha, este domingo el club de atletismo México de Marcos Rodríguez, estará festejando su Sexta Carrera Infantil y Juvenil, del Amor y la Amistad, desde las 8 de la mañana, este evento es dedicado en honor de la brillante atleta Dalia Sofía De la Rosa Reyes, el costo de inscripción es de 40 pesos, y lo pueden hacer al teléfono 866 142 7769, habrá medalla para los tres primeros lugares.

YA DESPERTÓ el Dragón del Norte, de acuerdo a un resumen del amigo Fernando Valdés, dijo que el cañonero zurdo cubano José Miguel Fernández llega a Saraperos para apuntalar la ofensiva saltillense y el infield en la temporada 2023 de la LMB, viene de destacar en las últimas 4 campañas en Corea con la escuadra de Doosan, donde promedió .328 con el madero, 57 cuadrangulares, 316 anotadas y 351 producidas, además tiene una gran trayectoria con la poderosa Selección de Cuba y en la Serie Nacional de su país, la llegada de José Miguel viene a apuntalar la poderosa ofensiva saltillense, junto a su paisano Henry Urrutia, el dominicano Rainel Rosario y el saltillense Fernando Villegas.

BUENA NOTICIA, dijeron por ahí que el dominicano Robinson Cano, que fue una de las estrellas presentes en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 en Venezuela, con los campeones de su Tigres del Licey de República Dominicana, todavía espera seguir estando presente en MLB, porque hay buenas opciones, pero de no haber algún arreglo, su deseo es venir a probar suerte al beisbol de México, pero voy a esperar a ver qué sucede.