RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS.... ¡ÁNIMO RAZA!, YA comenzó a carburar la nueva administración de AHMSA, ya hay pagos y al rato les arreglo lo de prohuelga, no pierdan la Fé, aparten ya van a comenzar a Carburar los departamentos, volverá a producir el mejor acero de América Latina... hablando de carburar, ya en el Coloso del Norte, se comenzó a calentar el Horno Más Grande, por allá el amigo Pablo Grajales y Lenin Orduño, ya están sobres, hablaron bien del chamaco Daniel Amaral, este chamaco, le comentó a su hermano que lo habían firmado para Acereros de Monclova, "como vez" fabuloso llegas a una gran organización, vas a triunfar hermano, le dijo Beau Amaral, este ya estuvo en el beisbol de México con Tijuana y Charros de Guadalajara.



TAMBIÉN me comentó ayer Felipe "el Cubano", que estuvo viendo los entrenamientos de la Furia Azul, buena dirección del timonel Edwin Rodríguez, que trabaja al cien, al lado de su excelente cuerpo técnico, ¿Oye Ramiro?, me comenta el cubano, si vieras que clase de fortaleza se le ve a Wilmer Ríos, bien cimentado y bien fortalecido ojalá y dure toda la temporada con Acereros, aunque se comenta, trae todavía carta libre para brincar el Río Bravo, otro que me dicen trae buena velocidad y disparos rompientes es Rubén Alaniz, claro tiene que demostrar lo que realizó con Marineros de Seattle y Rojos de Cincinnati, y el Peggy Peguero, ya comenzó a desforrar esférica, ya anda al cien por ciento, ¡Nomás cuídense, no comiencen con sus cosas!

OTRO que le gustan las tortillas de harina, frijoles a la charra, ya regresó a Monclova, es un gran amigo de los aficionados y de los cronistas deportivos de Monclova, Julio César Miranda, para los amigos "La Chiva" Miranda, ayer volvió a pisar el Coloso del Norte, se ve bastante bien, y claro es un tremendo couch, estará al lado del dominicano Carlos Pérez, por cierto ya están también en la práctica Broxton, Alex Mejía y Noah Perio, ya en este aniversario de la llegada del beisbol profesional a Monclova, en su 50 años, vamos a pedirle al mánager Edwin Rodríguez a toda su raza, y claro al Licenciado Gerardo Benavides Pape, que nos regale otro título de campeones, su servidor ya va de salida, y esa Copa, se la quiero llevar a mi carnal Lupe y al "Pelón" Víctor infante, al Diablo López y al amigo Marcelo Pecina.

AYER se reportó del estadio Monterrey el C.P. Aurelio Cervantes, me dice, "Ramiro ya llegaron varios jugadores del Sultanes, al primer día de entrenamiento", me dijo, y me comentó, hubo buena asistencia de aficionados, en el Mobil Súper, el estadio, los directivos de la tropa regiomontana encabezados por Miguel Flores, Director Deportivo y Daniel Espino, Gerente Deportivo, se encargaron de darle la bienvenida al grueso de jugadores presentes en el primer día de actividades, así como el mánager de los Fantasmas Grises, Roberto Kelly, quien en su discurso de bienvenida pidió entrega a sus jugadores, recordándoles que el único objetivo del club es ganar la Serie del Rey, hubo buena armonía, Roberto Kelly se mostró contento de ver a nombres importantes presentes desde el día uno en el campo de entrenamiento.