Reactivan búsqueda de Dibanhi, coahuilense desaparecida hace 11 meses

Torreón, Coahuila. – A casi once meses de la desaparición de Dibanhi Aguilar Pérez y gracias a la presión ejercida por su madre María Guadalupe Pérez, quien no pierde la esperanza de localizarla, esta semana se reanudaron las acciones para ubicarla; elementos de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, realizaron un operativo en un fraccionamiento-

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, tenía 22 años cuando desapareció el 25 de junio de 2021, su padre, de 74 años, puso la denuncia ante el Ministerio Público, pero todo parece indicar que no le hicieron caso, ya que, a casi meses de su no localización no hay ningún resultado.

Esta semana, la Comisión de Búsqueda de Coahuila anunció la realización de acciones en aras de localizar a la joven madre de familia originaria de Torreón Coahuila.

"Realizamos acciones de búsqueda de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez en los alrededores del fraccionamiento los Olivos en Matamoros, Coahuila".

"En las acciones contamos con el apoyo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y diversas instituciones de seguridad pública estatal y municipal, así como organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición".

Entrevistada al respecto, por el portal de noticias Milenio, Doña María Guadalupe Pérez Ayala, madre de Jovanna Dibanhi dio a conocer que acudieron a este punto, que son lotes solos, terrenos sin construir cercanos al domicilio de la pareja de su hija, quien se encuentra desaparecido.

"No me han dado conclusiones de este punto que se revisó a diez meses de que mi hija desapareció. Ella se juntó con un hombre mayor, de más de 40 con quien tenía problemas ya que la obligó a cerrar sus redes sociales, pero también la incomunicaba, ni siquiera nosotros teníamos acceso a ella", afirmó.

Cabe señalar que el pasado lunes, se informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió una "Acción Urgente" a las autoridades para localizar a Jovanna Dibanhi Aguilar López, quien está desaparecida desde el 25 de junio de 2021.

El pasado 26 de abril el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la región La Laguna, presentó la solicitud bajo el registro 1494/2022 y recibió la notificación de aceptación el pasado 6 de mayo.

Así las cosas, las autoridades procuradoras de justicia e investigadoras deben adoptar "todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez y proteger su vida e integridad personal, de conformidad con sus obligaciones convencionales".