Se manifiestan en SIMAS claman agua en Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Habitantes del Fraccionamiento Zaragoza de esta localidad acudieron a las oficinas centrales de SIMAS clamando les suministren agua potable.

"Tenemos más de 35 días sin este servicio que es básico para el ser humano", manifestaron las personas que exigían una solución inmediata a su sentir.

Las familias expresaron que, urge resuelvan esta situación ya que están cansados y desesperados de tantas promesas sin que hasta ahora alguien los tome en cuenta y bien resuelva la problemática de desabasto de vital líquido en el Municipio de San Juan de Sabinas.

"Por favor, regrésenos el agua, porque el recibo sí llega puntual pero no nos brindan el servicio", precisaron los afectados cuando fueron abordados por un empleado de SIMAS quien les dijo Nueva Rosita tiene 8 horas de agua al día de 8 de la mañana técnicamente a 4 de la tarde.

Añadió que, al cerrar la válvula, se abastece posteriormente al Municipio de Sabinas, pero, si a las familias de San Juan de Sabinas no les dan arriba de 48 libras de presión el hídrico no llega a los hogares de las partes altas, ante lo cual una solución exigida por los inconformes no se les dio.