Sheinbaum pide a morenistas evitar el nepotismo

El día de ayer, la cámara de Senadores, aprobó la misiva de la presidenta Sheinbaum en contra del nepotismo y la reelección inmediata, la cual, fue modificada por Morena y el partido Verde para que la misma se aplique hasta el 2030 y no en el 2027, tal y como la presidenta solicitó.

Ante esto, la presidenta Sheinbaum mostró su descontento con el cambio a la reforma, por lo que pidió a los jóvenes aspirantes de su partido, Morena, esperar a los comicios futuros para poder participar.

"Bueno, en el caso de que se postulen por otro partido, pues es el tema de otro partido. En el caso de Morena, pues ya vimos la posición muy clara de la dirigencia de Morena, y están jóvenes, que se esperen a otro periodo, ¿no?", dijo.

"A la gente no le gusta el nepotismo, la gente no está de acuerdo. Entonces, qué bueno que en el caso de Morena ya dijeron ´bueno, vamos a presentar al congreso para que no se permita", señaló.

"Entonces, mi recomendación: están jóvenes, que se esperen al 2036", sostuvo.

El Senado de la República aprobó esta semana una reforma constitucional impulsada por la presidenta Sheinbaum con el fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en cargos públicos, pero aplazó su aplicación a 2030.